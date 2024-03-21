Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.A., isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi.

Şahsın evinde evinde yapılan aramada 45 gram metamfetamin maddesi ve 25 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN