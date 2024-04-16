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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri sorguladıkları iki kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Besni Emniyet Müdürlüğü Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 2 şahıs sorgulandı. Şahısların yapılan üst aramasında 3,42 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. Çeşitli suç kayıtları olduğu tespit edilen N.İ. ve R.A. isimli şahısların polis merkezine götürülerek işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Besni Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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