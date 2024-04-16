Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri sorguladıkları iki kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Besni Emniyet Müdürlüğü Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 2 şahıs sorgulandı. Şahısların yapılan üst aramasında 3,42 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. Çeşitli suç kayıtları olduğu tespit edilen N.İ. ve R.A. isimli şahısların polis merkezine götürülerek işlem başlatıldı. - ADIYAMAN