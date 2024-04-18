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Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 34 GPV 963 plakalı motosikletle sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADJ 697 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.A., ile motosiklette bulunan E.A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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