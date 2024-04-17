Adıyaman'da Hırsızlık Olaylarının Şüphelisi Tutuklandı

Adıyaman'da iki farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde bulunan iki farklı evde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde olayın şüphelisi olan F.G., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN