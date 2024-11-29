Üye Girişi
Haberler
Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı

 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

 Çete ile anılan Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

Özel'in cezaevi ziyareti sırasında başkan yardımcısına operasyon

Adana Merkezli Sahte Dolar Operasyonunda 15 Kişi Yakalandı

Adana Merkezli Sahte Dolar Operasyonunda 15 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da ATM'lere 45 bin 800 sahte dolar yatıran bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı. 79 bin 256 sahte dolar ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı. Şebeke, sahte doları yatırıp TL olarak çekiyordu.

Adana merkezli 3 ilde ATM'lere 45 bin 800 sahte dolar yatıran şebekeye yönelik yapılan operasyonda 15 kişi yakalanırken, 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, piyasaya ATM ve para sayma makinesinden geçen sahte dolar süren şebekeyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaklaşık 7 ay önce kentte iki farklı bankanın ATM'sine 100 dolar banknot şeklinde 45 bin 800 dolar yatırıldığını belirledi.

"ATM'lerin kamera kayıtları incelendi"

Mali Büro Amirliğine bağlı ekipleri söz konusu her iki bankanın ATM'sinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin tanınmamak için şapka, gözlü ve maske kullanarak para yatırdığı belirlendi. Bu sefer de kentteki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 7 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin dolarları başkalarının hesaplarına yatırıp daha sonra TL olarak çektiği belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

"Şebeke operasyonla çökertildi"

Adana, Mersin ve Hatay'da söz konusu şebekeye yönelik Mali Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda A.Ö, F.K, S.B, R.S.'nin aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı.

Operasyonda söz konusu şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında 100 dolar banknot şekilde 18 bin 300 dolar, 1 dolar banknot şeklinde 256 dolar ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan operasyonda yakalanan A.Ö, F.K ve S.B.'den Antalya'nın Alanya ilçesinde Mayıs ayında 60 bin 700 sahte dolarla ele geçirildiği öğrenildi.

"Kumarda kazandıklarını söyleyerek sahte olduğunu bilmediklerini belirttiler"

Emniyette sorguya alınan 15 şüphelide, polise hemen hemen aynı savunmayı yaptığı öne sürüldü. Yapılan savunmada şüpheliler, "Kumarda parayı kazandım, bana verilen doları sahte olduğunu bilmiyordum" iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö, F.K, S.B ve R.S çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli savcılıktan serbest kalırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Warren Buffet mirasını kime bırakacağını duyurdu
img

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
img

Müthiş geri dönüşün önüne geçen an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.