Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda söz konusu şahıslar yakalanırken, evlerinde yapılan aramalarda 373 gram bonzai, 116 sentetik ecza, 2 uyuşturucu hap, 8 paket halinde satışa hazır toplam 67.08 gram bonzai, satışa hazır 3 paket halinde toplam 36.38 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Kazım D., Serdal A. ve Erdinç O. tutuklanırken, Volkan A. ve Ahmet A. serbest kaldı. - ADANA