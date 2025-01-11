Adana'da Sahte Zemzem Suyu Operasyonu: 90 Milyon TL Kazanç Sağlandı

Mekke'den zemzem suyu alıp Adana'da musluk suyu ile çoğalttı

Piyasaya sahte zemzem suyu süren şüpheli, "Müşterilerden bana bir şikayet gelmedi, sahte olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deki bütün zemzem sularını ben sattım" dediği öne sürüldü

ADANA - Adana'da sahte zemzem suyu operasyonunda yakalanan iş yeri sahibinin Mekke'den aldığı zemzem suyunu çeşme suyuyla karıştırıp çoğalttığı ortaya çıktı. 5 ay içerisinde 90 milyon TL para kazanan şüpheli ifadesinde, "Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi" dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilal Ç.'nin Akkapı Mahallesi'ndeki evinin deposunda zemzem suyu yaptığı bilgisini alarak operasyon yapmıştı. Yapılan operasyonda işyeri sahibi Bilal Ç. yakalanmış ve 16 ton satışa hazır halde sahte zemzem suyu, 300 adet rulo şişe amblem etiketi ve dolum makinesi ele geçirilmişti.

"Müşterilerden şikayet gelmedi savunması"

Gözaltına alınan Bilal Ç.'nin ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı, bende bunu değerlendirip kazanca çevirmek istedim. Mekke'den gelen tırlardan zemzem suyu alıp, musluk suyu karıştırdım. Yaklaşık 4-5 aydır bu işi yapıyorum. Türkiye'deki tüm zemzem sularını ben yaptım. Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi" dediği öne sürüldü.

"Günlük 600 bin TL 5 ayda 90 milyon TL kazanç elde edilmiş"

Depoda günlük 20 ton sahte zemzem suyu üretilirken günlük 600 bin TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yaklaşık 5 aydır bu işi yaptığını belirten işyeri sahibi Bilal Ç.'nin toplamda 90 milyon TL kazandığı iddia edildi.

"Gerçeğine benzesin diye aroma ve tatlandırıcı kullanmışlar"

Sahte zemzem suyunu gerçek gibi göstermek için, suya aroma ve tatlandırıcı konulduğu öğrenildi. Üretilen sahte zemzem suları ise Adana'da İstanbul'a gönderildiği buradan piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, ele geçirilen 16 ton zemzem suyu imha edildi.