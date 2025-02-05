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Adana'da BEMKA Enerji Tesisine Kundaklama: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Adana'da BEMKA Enerji Tesisine Kundaklama: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Adana'nın Kozan ilçesinde BEMKA Enerji'nin kundaklandığı tespit edildi. Yangın sonrası gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Olayın detayları polis tarafından 130 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi ile ortaya çıkarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan BEMKA Enerji'nin kundaklandığı belirlendi. Polisin gözaltına aldığı 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 12 Aralık 2024 tarihinde Kozan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren BEMKA Enerji üretim tesisinde yangın çıkmış, ekipler söndürmüştü. Polis yangından sonra yaptığı çılışmada tesisin kundaklandığını belirledi. Polis kundaklamayı yaptığı öne sürülen Yıldıray S., Ahmet A. ve Bayram Ş.'yi tespit etti. Kozan İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin dedektif gibi çalıştığı kundaklama olayının şüphelileri 98 farklı kameradan 130 saatlik kamera görüntüsü saniye saniye incelenerek yakalandı.

Emniyette ifadesi tamamlanan şüpheliler ardından Kozan adliyesine getirildi. Yıldıray S. tutuklanırken, Ahmet A. ve Bayram Ş. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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