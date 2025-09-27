Adana'da Baba ve Oğul, Aldıkları Çekin Karşılıksız Çıkmasıyla Dolandırıldıklarını İddia Etti

Adana'dan giderek Kahramanmaş'ın Göksun ilçesinde 2024 yılında köy evlerinin yapımında kamyonlarıyla yük taşımacılığı yapan baba ve oğlu firma tarafından kendilerine verilen 467 bin liralık çekin karşılıksız çıktığını ve dolandırıldıklarını iddia etti.

Göksun ilçesine bağlı Bozarmutlu, Güzelyurt, Güller mahallelerinde 2024 yılının Haziran ayında taşeron firma Girişimciler Yapı Ticaret Anonim Şirketi- Çağlayan Deniz Aslan -Devkal Yapı Sosyal Hizmetler Tarım Limited Şirketi iş ortaklığında köy evlerinin yapımına başlandı. Adana'da yaşayan ve inşaatlara kamyonlarıyla malzeme taşıyarak geçimlerini sağlayan baba Lütfi (61) ve oğlu Kutsal İşbilir (29) burada çalışmaya başladı. Baba Lütfi İşbilir, oğlu ile birlikte köy evlerinin yapımında çalıştıklarını ancak paralarının bir kısmını alamayarak dolandırıldıklarını iddia etti.

Yaşadıklarını anlatan İşbilir, "Bizim iki aracımız var. İki aracımızla Kahramanmaraş Göksun, Bozarmutlu, Güzelyurt, Güller köylerindeki köy evlerine yük taşımacılığı yaptık. 6. aydan 9. ayın 15'ine kadar çalıştık. Ayrı ayrı faturalarını kestik. Alacağımız var. 400 bin lirasını 9. ayın 30'una bir çek vermişlerdi, çektik. 467 bin lira çek verdiler, karşılığı çıkmadı. Bu çeki de Kahramanmaraş PTT'sinden adresimize gönderdiler. Bir yıldır itirazla uğraşıyoruz. Ne yaptıysak itiraz ediyorlar. İcra koyuyoruz, kaldırıyorlar. Mahkemeye verdik. İcra çıkardı onlara. Ama her şeye itiraz ediyorlar" dedi.

"Çekin üzerinde isimleri yazıyor ama kabul etmiyorlar"

Baba İşbilir, "Bizim icraya ve faturaya yazdığımız kişiler de bunlar. Çeki yazan da bunlar. Ama 'borç bizim değil' diye inkar ediyorlar. Bir yıldır haciz bile koyamıyoruz. Ama nasıl bir oyuna geldiğimizi anlamadık. 'Bizimle alakası yok' diyorlar. Halbuki yalan söylüyorlar, bal gibi de ortaklar. Yüklenici firma bunların ikisi. Çeki veren bunlar. Çekin üstünde de aynı isim yazıyor. Yani haksızlık yok. Biz çalıştık orada, baba oğul çalıştık, iki kamyonumuzla. Ödemediler. 467 bin lira çekin karşılığı çıkmadı. 150 bin lira da açıktan alacağımız var. Bize 3 ay boyunca izin bile vermediler. Haklarımızı vermeleri lazım. Gece ikiye kadar temel doldurttular. Haklarımızın hiçbirini vermediler" diye konuştu. - ADANA