Adana'da 5 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

ADANA - Adana'da piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL'lik, 200 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sarıçam ilçesinde 2 tırdan şüphelenip arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 200 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Kaçak telefonların yurda yasa dışı yollarla sokulduğu ve piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.