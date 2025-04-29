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Adana'da 5 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 5 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da yapılan operasyonda 8 milyon adet kaçak makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen baskında, piyasa değeri 5 milyon TL olan ürünlere ve suça konu araçlara el konuldu.

Adana'da 5 milyon TL değerinde 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması kapsamında Sarıçam ilçesinde bir depoya baskın yapıldı. Depoda ve içerisinde bulunan kamyonda piyasa değeri 5 milyon TL olan 8 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyonda suça konu araç ve kaçak makaronlara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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