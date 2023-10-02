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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin kimliğinin tespit...

3. Sayfa Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yılmaz Tunç Ankara 3. Sayfa Haberler

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