Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin kimliğinin tespit...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa