Abisini uykusunda öldürmüştü, tutuklandı

Kocaeli'de uyuyan ağabeyini bıçaklayarak öldüren, polislere giderek cinayeti itiraf eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre T. (29) ile abisi Murat Can T. (32) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrar adrese geldi. Uyuyan ağabeyi Murat C.T.'yi bıçaklayarak öldüren Emre T. daha sonra evden kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T. şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Emre T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ