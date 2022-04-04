ABD'li personelin kafasına çuval geçiren 17 şüpheliye 14 yıla kadar hapis talebi

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te ABD'ye ait bir gemide çalışan personelin kafasına çuval geçirdiği iddia edilen TGB üyesi 17 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede 17 şüphelinin ayrı ayrı 'birden fazla kişi ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıla kadar hapsi talep edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir gemi 2 Kasım 2021'de Fatih Sarayburnu Limanı'nda demirlemiş, gemide mühendis olarak çalışan Adrian Roman Tyrone'un ise gemiden çıktığında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 şahıs tarafından kafasına çuval geçirilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2021'de Fatih Kennedy caddesi üzerinde müşteki Adrian Roman Tyrone'un, 17 şüphelinin içinde bulunduğu kalabalık bir grup tarafından durdurularak kafasına çuval geçirildiği anlatıldı.

Eminönü'nü gezerken kalabalık bir grup tarafından durduruldu

Müşteki Adrian Roman Tyrone'un ifadesine yer verilen iddianamede, müştekinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir gemide mühendis olarak çalıştığını, olay tarihinde Eminönü çarşısını gezmek için gemiden ayrıldığını, yolda giderken kalabalık bir grup tarafından durdurulduğunu, grubun etrafını sardığını, o sırada birisinin ellerini tutarak hareket etmesini engellediğini ve gruptaki diğer kişilerin de başına çuval geçirdiğini söylediği aktarıldı. Müştekinin ifadesinin devamında, başına çuval geçiren şahısların anlamadığı bir takım sözler söyleyerek bağırdıklarını, sonrasında çuvalı başından çıkarıp olay yerinden kaçtıklarını ve bu kişilerden şikayetçi olduğunu söylediği kaydedildi.

Türk askerinin başına çuval geçirildiği için ABD'ye tepki gösterdiklerini söylediler

Hazırlanan iddianamede yer verilen şüphelilerinin savunmalarında ise Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'ye tepki göstermek için böyle bir eylemde bulunduklarını, eylemlerinin suç olduğunu düşünmediklerini söyledikleri belirtildi.

Olay yeri kamera görüntüleri incelemelerinin de yer aldığı iddianamede, olay saatinde müştekinin kaldırımda yürüdüğü, ilk başta 3 kişilik grubun kendisinin yanına yanaştığı, biraz konuştuktan sonra diğer şüphelilerin de olay yerine gelerek müştekinin etrafını sardıkları, akabinde gruptan birkaç kişinin müştekinin kafasına çuval geçirdiği ve müştekinin olay yerinden kaçtığı, şüphelilerin ise slogan attıklarının tespit edildiği kaydedildi.

17 şüpheliye 4 yıldan 14 yıla kadar hapis talebi

Şüphelilerin iştirak halinde müştekinin etrafını sararak ellerini tutup kafasına çuval geçirdiklerinin anlatıldığı iddianamede, ayrıca şüphelilerin bu süreçte müştekinin bir yere gitmesini de cebir kullanarak engellediklerinin anlaşıldığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, 17 şüpheli hakkında ayrı ayrı olmak üzere 'birden fazla kişi ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa