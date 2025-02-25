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ABD, İran'a yeni petrol yaptırımları uygulayacak

ABD, İran'a yeni petrol yaptırımları uygulayacak
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ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol ticaretini hedef alan yeni yaptırımları ve bunların detaylarını açıkladı. 30'dan fazla birey, gemi ve kuruluşa yaptırım uygulanırken, hedef alınanların arasında uluslararası petrol aracılarının yanı sıra İranlı yetkililer de bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol ticaretini hedef alan yeni yaptırımları açıkladı. ABD'de Donald Trump yönetimi, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran'a ait petrol ürünlerinin satış ve taşınmasına aracılık eden 30'dan fazla kişi, gemi ve şirkete yaptırım uyguladığı belirtildi.

ARACILAR DA YAPTIRIM KAPSAMINDA

Yaptırım uygulananlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong'daki petrol aracıları, Hindistan ve Çin'deki tanker operatörleri ile yöneticileri, İran Ulusal Petrol Şirketi'nin başkanı ve İran Petrol Terminalleri Şirketi'nin yer aldığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, yaptırım uygulanan gemilerin yüz milyonlarca dolar değerinde onlarca milyon varil ham petrolün nakliyesini gerçekleştirdiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yaptırımlar çerçevesinde petrol ve petrokimya ticareti yapan 8 kuruluşa yaptırım uygulandığı ve 8 geminin bloke edilen mallar listesine alındığı belirtildi.

"MEVCUT TÜM ARAÇLAR KULLANILACAK"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, "İran, petrol satışını yapmak ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmek için gölge gemi filosu, nakliye ve broker ağına güveniyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın petrol tedarik zincirinin bileşenlerini hedef almak için mevcut tüm araçlarını kullanacak. İran petrolü için iş yapan herkes önemli yaptırım riskine maruz kalacak" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı İran'a yönelik "maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçireceğini belirtmişti. Trump, eski Başkan Joe Biden'ı İran'a yönelik petrol yaptırımlarını yeterli şekilde uygulamamakla suçlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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