ABD'de bankaya silahlı saldırı düzenleyen banka çalışanı çıktı

Polis, ABD'nin Kentucky eyaletinde bankaya düzenlenen silahlı saldırının banka çalışanı 23 yaşındaki Connor Sturgeon tarafından düzenlendiğini ve saldırganın saldırıyı sosyal medyadan canlı olarak yayınladığını açıkladı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Louisville kentindeki Old National adlı bankaya düzenlenen saldırı hakkında polis yeni bilgiler paylaştı. Louisville Metro Polis Departmanı, saldırganın banka çalışanı 23 yaşındaki Connor Sturgeon olduğunu ifade ederek, saldırıyı sosyal medyadan canlı olarak yayınladığını açıkladı. Saldırganın polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğünü aktaran polis, saldırıda saldırgan dahil 5 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar arasında başından vurulan ve sağlık durumu kritik olan 1 polis memurunun da olduğu ifade edildi.

ABD basınında kolluk kuvvetlerine dayandırılan haberlerde, saldırganın saldırı öncesi işten çıkartılacağı konusunda bilgilendirildiği aktarıldı.

Kentucky Valisi Andy Beshear ise, gözyaşları içinde hayatını kaybedenler ve yaralılar arasında arkadaşlarının bulunduğu açıkladı.

Biden'dan Kongre'ye çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, saldırının ardından Kongre'ye ateşli silahların satın alınmasını zorlaştıran yasaların geçirilmesi çağrısında bulunarak, "Kongre'deki Cumhuriyetçilerin toplumumuzu korumak için harekete geçmesi için daha kaç Amerikalının ölmesi gerekiyor" dedi.

Kar amacı gütmeyen bir grup olan Gun Violence Archive'e göre, bu yıl şimdiye kadar ABD'de 4 ve daha fazla kişinin öldüğü 146 silahlı saldırı düzenlendi. - KENTUCKY