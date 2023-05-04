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ABD'de 1 kişiyi öldüren silahlı saldırgan yakalandı

ABD'de 1 kişiyi öldüren silahlı saldırgan yakalandı

3. Sayfa Haberleri

ABD'nin Georgia eyaletinde düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren şahsın yakalandığı belirtildi.

ABD'nin Georgia eyaletinde düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren şahsın yakalandığı belirtildi.

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Northside Hastanesi'nde 1 kişiyi öldürüp kaçan silahlı saldırgan polis tarafından yakalandı. Atlanta Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, aranan 24 yaşındaki Deion Patterson'ın bir binadaki asansörün güvenlik kamerasında tespit edildiği ve bulunduğu konuma baskın düzenlendiği belirtildi.

Deion Patterson, dün hastanedeki randevusunu beklerken sinirlenip silahlı saldırı düzenlemişti. Olayda 39 yaşındaki 1 kadın hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralamıştı. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Patterson'ın 5 yıl boyunca Sahil Güvenlik biriminde çalıştığı ancak 2023 Ocak ayın görevden alındığı öğrenildi. - ATLANTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Atlanta 3. Sayfa Haberler

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