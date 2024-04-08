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71 İlde Ruhsatsız Silah Operasyonu: 912 Silah Ele Geçirildi

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71 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-16" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu; 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam, 912 silah ele geçirildi. 959 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-16" operasyonları düzenlendiğini belirterek operasyonlar sonucu; 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildiğini, 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:

"İstanbul'da 104 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 157 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Manisa'da 100 tabanca ele geçirildi. 2 silah kaçakçısı tutuklandı. Adana'da 43 tabanca, 8 av tüfeği ele geçirildi. 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İzmir'de 39 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gaziantep'te 20 tabanca, 10 av tüfeği ele geçirildi. 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Erzurum'da 12 tabanca, 18 av tüfeği ele geçirildi. 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Manisa, Adana, İzmir, Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Bursa, Hatay, Konya, Sakarya, Burdur, Aksaray, Kocaeli, Malatya, Aydın, Çorum, Kahramanmaraş, Batman, Balıkesir, Kayseri, Kars, Niğde, Adıyaman, Afyonkarahisar, Denizli, Karabük, Ordu, Osmaniye, Edirne, Kilis, Siirt, Yozgat, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Mardin, Muğla, Sivas, Trabzon, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Tekirdağ, Zonguldak, Çanakkale, Erzincan, Isparta, Kütahya, Nevşehir, Tokat, Van, Yalova, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Muş, Sinop, Uşak, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Çankırı ve Iğdır'da düzenlenen "Mercek-16" operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 696 tabanca ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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