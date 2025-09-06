Haberler

34 Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı, 14'ü Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonda 34 dolandırıcılık şüphelisinin yakalandığını ve 14'ünün tutuklandığını açıkladı. Şüpheliler, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek ve kumar uygulamalarıyla dolandırıcılık yapıyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 dolandırıcılık şüphelisinin yakalandığını ve 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Siber suçlarla mücadele kapsamında Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli'de operasyonlar düzenlendi. Sosyal medya platformları üzerinden sahte "motosiklet" ilanı vererek vatandaşları dolandırdıkları, internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları, internet siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi" ilanları vererek vatandaşları dolandıkları belirlenen 34 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon TL değerinde; 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu. Yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 13'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
