3. kattan düşen bebek hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 3. katın penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Olay, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3. kattaki ikametin penceresine çıkan A.E.D. (2), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralanan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.E.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.