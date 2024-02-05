2024 Eğitim Öğretim Yılında Servis Araçları Denetimleri Sıkılaştırıldı

2024 eğitim öğretim yılının 2. Dönemi başlamasıyla birlikte servis araçları denetimleri sıkılaştırıldı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, taşıma sistemi çerçevesinde öğrenci servislerini denetledi.

Ekipler tarafından yapılan denetleme uygulamalarında araçlarda bulunması zorunlu olan ekipmanlar kontrol edilirken, sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. - ŞANLIURFA