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2024 Eğitim Öğretim Yılında Servis Araçları Denetimleri Sıkılaştırıldı

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2024 eğitim öğretim yılının 2. Dönemi başlamasıyla birlikte Siverek Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, taşıma sistemi çerçevesinde öğrenci servislerini denetledi. Denetleme uygulamalarında araçlarda bulunması zorunlu olan ekipmanlar kontrol edilirken, sürücülerin ehliyetleri de kontrol edildi.

2024 eğitim öğretim yılının 2. Dönemi başlamasıyla birlikte servis araçları denetimleri sıkılaştırıldı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, taşıma sistemi çerçevesinde öğrenci servislerini denetledi.

Ekipler tarafından yapılan denetleme uygulamalarında araçlarda bulunması zorunlu olan ekipmanlar kontrol edilirken, sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Jandarma Siverek Ulaşım Güvenlik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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