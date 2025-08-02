14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından jandarma ekipleri tarafından 14 ilde düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLTİSAKLI YARDIM KURULUŞLARINA FİNANS SAĞLAMIŞLAR

Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

"OPERASYONU DÜZENLEYEN EKİPLERİ TEBDİK EDİYORUM"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır."