3'lü averajda kim şampiyon olur? TFF 1. Lig puan durumu - Üçlü averaja kalırsa kim şampiyon olur?

Akhisar'ın küme düştüğü gün içerisinde üçlü averajda kimin şampiyon olacağı merak edilen konular arasında yer aldı. 3'lü averajda kim şampiyon olur? Üçlü averaja kalırsa kim şampiyon olur? Adana Demirspor, Giresunspor, Samsunspor'dan kim şampiyon olur? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Üçlü averaj nedir? 3'lü averajda kim şampiyon olur?

Şampiyonluk yarışında 3'lü averaj hesaplamaları başladı. TFF 1. Lig''de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor.yarışında Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor yer alıyor. 3'lü averajda kim şampiyon olur? TFF 1. Lig puan durumu - Üçlü averaja kalırsa kim şampiyon olur?

3'LÜ AVERAJDA KİM ŞAMPİYON OLUR?

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, evinde Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.

GZT Giresunspor Akhisarspor maçı tamamlandı. GZT Giresunspor 3-0 galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Samsunspor, sahasında Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti.

Adana Demirspor rakiplerine karşı üstün pozisyonda

Giresunspor ve Samsunspor'a karşı üstünlük elde eden Adana Demirspor şimdilik en avantajlı takım konumunda ancak Giresunspor'un 3-0'lık galibiyeti Adana Demirspor'un işini zorlaştırabilir.

Adana Demirspor ikili averaj hesaplamaları yapıldığında Giresunspor ve Samsunspor'a karşı üstün.



Giresunspor ise Samsunspor'u geçti

Bir diğer aday olan Giresunspor ise Samsunspor ile oynadığı ilk maçta sahasında 0-0 berabere kalmıştı. Yeşil beyazlılar deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etti ve kırmızı beyazlılara karşı ikili averajda üstünlük kurdu.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

ÜÇLÜ AVERAJ NEDİR?

Üçlü averaj; üç takımın da ligi aynı puanla bitirmesiyle ortaya çıkan duruma verilen addır. Takımların maçlarda aldıkları puanlar hesaplanır. Puanlar eşit olduğu takdirde gol averajına bakılır. Gol averajında da eşitlik korunuyorsa en fazla gol atan takım öne geçmiş olur.

Maçların detaylarını incelemek için buraya tıklayınız.

TFF 1. LİG 3'LÜ AVERAJINDA SAMSUNSPOR, ADANA DEMİRSPOR, GİRESUNSPOR YER ALIYOR

Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor, son iki maçından galibiyetle ayrıldı.

TFF 3'LÜ AVERAJ AÇIKLAMASI

Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır, Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

İKİ TAKIMIN PUANI AYNI OLUNCA PUAN SIRALAMASI NASIL OLUR?

PUAN USULÜ VE AVERAJ

(1) Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine "Puan Usulü Sistemi" ismi verilir. Buna göre, yapılanmüsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

(2) "Müsabaka Statüleri"nde ve her sezon öncesinde yayımlanan "Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

(3) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.