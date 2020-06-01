"3 katlı medikal tip maskede yüzde 99,9'a varan bakteri filtre etme özelliğini yakaladık" Mogul CEO'su Serkan Göğüş, "Maske üreticisi firmalarımızla iş birliği halinde yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarının sonunda iki spunbond tabaka arasına yerleştirilen mikrofilament kumaş ile 3 katlı medikal tip maskede yüzde 99,9'a varan bakteri filtre etme özelliğini yakaladık" dedi.

Mogul CEO'su Serkan Göğüş, "Maske üreticisi firmalarımızla iş birliği halinde yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarının sonunda iki spunbond tabaka arasına yerleştirilen mikrofilament kumaş ile 3 katlı medikal tip maskede yüzde 99,9'a varan bakteri filtre etme özelliğini yakaladık" dedi.

Hybrid teknolojiye dayalı yenilikçi, performans odaklı kumaşlarla otomotivden ilaç endüstrisine, hazır giyimden havacılık sanayine pek çok sektör için çözüm ortağı olan Mogul, maske ve tulum gibi koruyucu kıyafet üretiminde kullanılan kumaş geliştirme projesinde de önemli bir ürüne imza attı. Şirket, aylarca süren çalışmaların sonunda bakteriyi yüzde 99,9'a varan oranda filtre edebilen mikrofilament kumaş geliştirdi. Şirketin CEO'su Serkan Göğüş, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Serkan Göğüş, Gaziantep ve Lüleburgaz'daki tesislerinde 7 farklı nonwoven teknolojisi ile kumaş ürettiklerini vurgulayarak, ilk günden itibaren hem şirekti hem de Türkiye'yi farklılaştıracak çalışmalara odaklandıklarını belirtti. Göğüş, Lüleburgaz'da 75 milyon dolarlık yatırımla hybrid teknolojisi kullanarak üretim yapan Türkiye'de tek, dünyada ise iki şirketten biri olmayı başardıklarının altını çizdi.

"Medikal sektörüne güçlü alternatifler sunuyoruz"

Şirketin alanında küresel bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Göğüş, "Yüksek teknolojiye dayalı alt yapımız ve geniş ürün yelpazemiz ile teknik tekstilde devrim niteliğinde yeniliklere imza attık. Salgın sonrası özellikle filtreleme özelliğine sahip meltblown kumaş üretiminin kısıtlı olması bizi alternatif ürün geliştirmeye yöneltti. Maske üreticisi firmalarımızla iş birliği halinde 3 aydır yürüttüğümüz ürün geliştirme çabalarımızın sonunda tek katlı mikrofilament maske ve iki spunbond tabaka arasına yerleştirilen mikrofilament kumaş ile 3 katlı medikal tip maskede yüzde 99,9'a varan oranlarda bakteri filtre etme özelliğini ve 5 katmanlı toz maskesinde FFP2 seviyesini yakaladık. Meltblownda kapasite sıkıntısı yaşandığı günümüz dünyasında ciddi bir alternatif kumaş kapasitesi sağlıyoruz. Ürünümüz ayrıca su itici aplikasyonu ve film laminasyonuyla medikal tulum ve önlük üretiminde de önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Maske ve medikal kıyafet üreticileri ve ihracatçıları için yeni teknolojiye dayalı bu ürünümüzün tedarikine hazırız" dedi.

"Maske artık atkı bere gibi standart bir aksesuar olacak"

Maskelerin medikal, endüstriyel ve sosyal ortamlar olmak üzere üç farklı kullanım alanı bulunduğunu anlatan Göğüş, mikrofilament kumaşın tüm bu uygulamalar için de en ideal sonucu verdiğinin altını çizdi. COVID-19 tamamen kontrol altına alınsa bile uzmanların yeni salgınlardan endişe ettiğini vurgulayan Göğüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada yeni normal bizler için salgınlarla mücadeleyi bir hayat tarzı ve kültür olarak benimsememizi zorunlu kılıyor. Yeni dönemde hayatımızın vazgeçilmez parçası olacak maskeyi, atkı veya bandana gibi standart bir aksesuar gibi düşünmemiz gerekiyor. İşte tam bu noktada şirket olarak geliştirdiğimiz mikrofilament kumaş, defalarca yıkandıktan sonra da kullanılabilme özelliğiyle büyük bir fark oluşturuyor. Kumaş, tekstil tuşesindeki yapısı, baskı ve desen alma kolaylığı, üç boyutlu şekil alma özelliği, insan sağlığına uygun yapısı, tedarik ve uygulama imkanları ile girişimcilerimize önemli bir fırsat sunuyor". - İSTANBUL

Kaynak: İHA