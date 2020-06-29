29 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı 29 Haziran 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 01:30 Badem Şekeri 3 02:00 Her Yerde Sen 04:30 Kadın 05:00 Kadın 06:00 Aşk Yeniden 08:00 Çalar Saat 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 11:15 Şevkat Yerimdar 12:45 Şevkat Yerimdar 13:00 Yaparsın Aşkım 16:15 Bay Yanlış 16:15 Familya 19:00 FOX Ana Haber 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Nereden Çıktı Bu Velet 20:00 Bay Yanlış 21:45 Badem Şekeri 3 23:30 Nereden Çıktı Bu Velet 23:45 Çalgı Çengi Kaynak: InterSinema.com