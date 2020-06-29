29 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
29 Haziran 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
29.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:17
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:30 Badem Şekeri 3
02:00 Her Yerde Sen
04:30 Kadın
05:00 Kadın
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Şevkat Yerimdar
12:45 Şevkat Yerimdar
13:00 Yaparsın Aşkım
16:15 Bay Yanlış
16:15 Familya
19:00 FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Nereden Çıktı Bu Velet
20:00 Bay Yanlış
21:45 Badem Şekeri 3
23:30 Nereden Çıktı Bu Velet
23:45 Çalgı Çengi
Kaynak: InterSinema.com