29 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
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29 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı

29 Haziran 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

29 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
29.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:17

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:30 Badem Şekeri 3

02:00 Her Yerde Sen

04:30 Kadın

05:00 Kadın

06:00 Aşk Yeniden

08:00 Çalar Saat

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Şevkat Yerimdar

12:45 Şevkat Yerimdar

13:00 Yaparsın Aşkım

16:15 Bay Yanlış

16:15 Familya

19:00 FOX Ana Haber

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Nereden Çıktı Bu Velet

20:00 Bay Yanlış

21:45 Badem Şekeri 3

23:30 Nereden Çıktı Bu Velet

23:45 Çalgı Çengi

Kaynak: InterSinema.com

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