29 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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29 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

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29 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

29 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 29 Eylül Çarşamba 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 29 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İlçe: Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler: Mustafa Kemal Paşa Mah

Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:03

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Beykoz

Etkilenen Mahalleler: Yeni Mahalle

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:15

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Beykoz

Etkilenen Mahalleler: İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Gümüşsuyu Mah,Paşabahçe Mah,Soğuksu Mah

Arıza Sebebi: 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama: Elmalı-Beykoz 700Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır

Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:19

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Esenyurt Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Etkilenen Mahalleler: Güzelyurt Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 29.09.2021 00:12

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Maltepe

Etkilenen Mahalleler: Gülsuyu Mah,Zümrütevler Mah,Esenkent Mah,Gülensu Mah

Arıza Sebebi: Enerji Kesintisi

Açıklama: Gülsuyu 1 Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır

Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:21

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Sarıyer

Etkilenen Mahalleler: Ferahevler Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 29.09.2021 09:55

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Silivri

Etkilenen Mahalleler: Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 29.09.2021 09:00

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Tuzla

Etkilenen Mahalleler: Aydıntepe Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:02

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 29 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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