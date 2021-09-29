29 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
29 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 29 Eylül Çarşamba 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 29 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:03
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Yeni Mahalle
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:15
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Beykoz
Etkilenen Mahalleler: İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Gümüşsuyu Mah,Paşabahçe Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi: 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: Elmalı-Beykoz 700Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır
Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:19
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Esenyurt Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Etkilenen Mahalleler: Güzelyurt Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.09.2021 00:12
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Maltepe
Etkilenen Mahalleler: Gülsuyu Mah,Zümrütevler Mah,Esenkent Mah,Gülensu Mah
Arıza Sebebi: Enerji Kesintisi
Açıklama: Gülsuyu 1 Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:21
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Sarıyer
Etkilenen Mahalleler: Ferahevler Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.09.2021 09:55
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Silivri
Etkilenen Mahalleler: Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.09.2021 09:00
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Tuzla
Etkilenen Mahalleler: Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:02
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.