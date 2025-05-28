28 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? SON DAKİKA Altın tekrar düşecek mi?

28 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? SON DAKİKA Altın tekrar düşecek mi?
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28 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? SON DAKİKA Altın tekrar düşecek mi?
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28 Mayıs 2025 Çarşamba günü altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle geriledi. ABD-Çin arasındaki olumlu ticaret sinyalleri ve Rusya-Ukrayna hattında artan ateşkes beklentileri, yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflatırken bu durum, altına olan talebi azaltarak fiyatların düşmesine neden oldu. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 28 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 28 Mayıs Çarşamba gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:18 itibariyle yüzde 0,59 artarak 4158,80'den işlem görüyor.

28 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? SON DAKİKA Altın tekrar düşecek mi?Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:18 itibariyle yüzde 0,32 değer kazanarak 6717,44'ten işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:18 itibariyle yüzde 0,32 artarak 13434,88'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:18 itibariyle yüzde 0,32 artarak 26828,30'dan işlem görüyor.

28 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? SON DAKİKA Altın tekrar düşecek mi?ONS altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:18 itibariyle yüzde 0,34 değer kazanarak 3312,02'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4134 liradan alınırken 4193 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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