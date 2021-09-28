28 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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28 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

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28 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

28 Eylül Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 28 Eylül Salı 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 28 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Boğazköy İstiklal Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Anadolu Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Malkoçoğlu Terfi Merkezi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Başlama Tarihi : 28.09.2021 05:42 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah,Başak Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Malkoçoğlu Terfi Merkezi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 28.09.2021 05:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Pirinççi Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Malkoçoğlu Terfi Merkezi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 28.09.2021 05:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Yayla Mah,İsmetpaşa Mah,Malkoçoğlu Mah,Cebeci Mah,Eski Habipler Mah,Habipler Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Malkoçoğlu Terfi Merkezi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 28.09.2021 05:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 28 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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