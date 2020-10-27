28 Ekim Salı Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 88. bölüm MasterChef fragmanı yayınlandı mı?
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28 Ekim Salı Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 88. bölüm MasterChef fragmanı yayınlandı mı?

27.10.2020 17:14 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:19
28 Ekim Salı Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 88. bölüm MasterChef fragmanı yayınlandı mı?

İlgi ile izlenen MasterChef hangi gün, hangi kanalda? MasterChef son bölümde neler oldu? MasterChef 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni takımların belli MasterChef yarışmasında yeni bölümde neler yaşanacak? MasterChef 27 Ekim Salı Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 88. bölüm MasterChef fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

MasterChef yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Perşembe günleri saat 20:00'da Tv 8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu hafta MasterChef yarışmasında takımlar belli oldu. Kırmızı takım kaptanı Tanya, mavi takım kaptanı ise Özgül oldu. Mavi takım yarışmacıları,Özgül, Esra, Uğur, Ayyüce, Eray, Sefa oldu. Kırmızı takım yarışmacıları; Tanya, Barbaros, Serhat, Furkan, Emir, Ebru oldu. 87. bölümde seçilen yarışmacılar tabakları oylayacak.

MASTERCHEF 88. BÖLÜM FRAGMANI!

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