28 Ekim Salı Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 88. bölüm MasterChef fragmanı yayınlandı mı?

İlgi ile izlenen MasterChef hangi gün, hangi kanalda? MasterChef son bölümde neler oldu? MasterChef 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı?