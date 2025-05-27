27 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın yükselecek mi? SON DAKİKA

27 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 27 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 27 Mayıs Salı gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 11:00 itibariyle yüzde -0,40 azalarak 4128,18'den işlem görüyor.

Gram altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 11:00 itibariyle yüzde -1,36 değer kaybederek 6658,76'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:00 itibariyle yüzde -1,36 azalarak 13317,51'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:00 itibariyle yüzde -1,36 azalarak 26593,92'den işlem görüyor.

Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:00 itibariyle yüzde -0,31 değer kaybederek 3298,33'ten işlem görüyor.

ONS altın kaç dolar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4117 liradan alınırken 4177 liradan satılıyor.