27 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın yükselecek mi? SON DAKİKA

27 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın yükselecek mi? SON DAKİKA
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Mayıs 2025 Salı günü altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle geriledi. ABD-Çin arasındaki olumlu ticaret sinyalleri ve Rusya-Ukrayna hattında artan ateşkes beklentileri, yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflatırken bu durum, altına olan talebi azaltarak fiyatların düşmesine neden oldu. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

27 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 27 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 27 Mayıs Salı gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 11:00 itibariyle yüzde -0,40 azalarak 4128,18'den işlem görüyor.

27 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın yükselecek mi? SON DAKİKAGram altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 11:00 itibariyle yüzde -1,36 değer kaybederek 6658,76'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:00 itibariyle yüzde -1,36 azalarak 13317,51'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:00 itibariyle yüzde -1,36 azalarak 26593,92'den işlem görüyor.

27 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın yükselecek mi? SON DAKİKAÇeyrek, yarım ve tam altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:00 itibariyle yüzde -0,31 değer kaybederek 3298,33'ten işlem görüyor.

27 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın yükselecek mi? SON DAKİKAONS altın kaç dolar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4117 liradan alınırken 4177 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.