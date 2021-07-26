26 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Temmuz Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31549 sayılı Resmi Gazete
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26 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Temmuz Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31549 sayılı Resmi Gazete

26 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Temmuz Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31549 sayılı Resmi Gazete
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26 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Temmuz Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

26 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Temmuz Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

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26 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Temmuz Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31549 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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