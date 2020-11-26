26 Kasım Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 26 Kasım Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

26 Kasım Perşembe gününe ait koronavirüs vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? 26 Kasım Perşembe Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?