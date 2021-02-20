26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası

İstanbul'da düzenlenen 26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile milli atletler Buse Savaşkan ve Musa Tüzen katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Fatih Çintimar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan olağanüstü şartlara rağmen milli sporculara en iyi imkanları sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu süreçte düzenlediğimiz turnuvalarda sporcularımız 55 Türkiye rekoru kırdı. Polonya'da 5-7 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na tamamı Türkiye'de doğmuş sporculardan oluşan 13 kota aldık. İnşallah bugün ve diğer turnuvalarda elde edeceğimiz başarılarla bu sayıyı 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını hatırlatan Çintimar, "Tam kadro takımla yarışmak istiyoruz. Hiçbir sporcumuzun ev sahibi kontenjanını kullanmasını istemiyoruz. Sporcularımızın yüzde 98'i genç ve yıldız kategorisinde. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil edecekler." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na şu ana kadar 13 kota aldıklarının altını çizen Fatih Çintimar, şunları kaydetti:

"Atletizm için her türlü desteği veren bir ekibin parçasıyız. İnşallah Türk atletizmini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve devletimizin desteğiyle layık olduğu yere getiririz. 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota hedefimiz 40 sporcu. Sporcularımız ve antrenörlerimiz bunu başarmak için gece gündüz çalışıyorlar. Olimpiyatlarda atletizm branşında şu ana kadar 3 madalya var ancak hiçbiri altın değil. İnşallah bu olimpiyatlarda altın madalyayı ülkemize getirmek istiyoruz."

Son olarak Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla atletizmde daha fazla turnuva düzenlediğinin hatırlatılması üzerine Çintimar, "Türk atletizminin pilot ülke konumuna geldiğini söyleyebiliriz. Dünyanın birçok sporcusu burada kamp yapıyor. Çok kaliteli tesisler olunca dünya da size itibar ediyor. Bu, devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spora bakış açısının ürünü. Bu, bir güç. Ülkemiz sağlık sistemiyle bunların hepsini yapabiliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Buse Savaşkan: "Güzel bir çıkış yakaladım"

Yüksek atlamada Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Buse Savaşkan, iyi bir çıkış yakaladığını ve bunu sürdürmek istediğini aktardı.

26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşkan,"Bu organizasyonda büyüklerde 2. kez yarışıyorum. Burada olmak güzel bir duygu. Umarım bütün sporcu arkadaşlarımız başarılı olurlar. Almak istediği kotaları alırlar. Güzel bir çıkış yakaladım. Umarım bu yarışta da en iyi derecemi elde edebilirim." şeklinde görüş belirtti.

Musa Tüzen: "Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na kota almak istiyorum"

Üç adım atlamada Türkiye şampiyonu sporcu Musa Tüzen ise,"Bu organizasyona ev sahipliği yapabilmek çok önemli. Bunu sağlayanlara teşekkürlerimi iletiyorum. İstanbul'da 2 aydan bu yana kamptayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Hepimiz hazırız. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na kota almak istiyorum. Yaz sezonunda da 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası almayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan