25 yıl sonra görevinden istifa edip memleketinde yatırım yaptı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

25 yıl sonra görevinden istifa edip memleketinde yatırım yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
25 yıl sonra görevinden istifa edip memleketinde yatırım yaptı

İstanbul'da 25 yıldır çalıştığı kurumsal firmadaki görevinden istifa eden Oğuz Acar, memleketi Denizli'ye ailesiyle birlikte dönerek yatırım yaptı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 25 yıldır çalıştığı kurumsal firmadaki görevinden istifa eden Oğuz Acar, memleketi Denizli'ye ailesiyle birlikte dönerek yatırım yaptı. Little Caesars Pizza Denizli bayiliğini açılışını yapan Acar'ın tüm misafirlerine pizza ikram etmesi dikkat çekti.

İstanbul'da uzun yıllar kurumsal bir firmada çalışan Oğuz Acar, görevini bırakarak ailesiyle birlikte memleketi Denizli'ye yerleşti. Doğduğu kentte yatırım yapmak isteyen ve Little Caesars Pizza'nın bayiliğini alarak Denizli Şubesini Çamlık Bulvarı üzerinde açtı. Açılış törenine katılan tüm misafirlere Acar'ın farklı bir ikramda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Alışılmışın dışına çıkan Acar, herkesin bu pizzanın tadına bakmasını hedefledikleri bu amaçla her davetliye pizza ikram ettiklerini söyledi.

Pizzalarının tadına güvendiklerini belirten Acar, "Yaklaşık 25 yıl İstanbul'da kurumsal hayatımın farklı pozisyonlarında görev yaptıktan sonra memleketim Denizli'ye bir yatırımla hayatıma devam edeceğim. Hem İstanbullun yoruculuğundan uzaklaşmak istedim. Öz ailemin yaşadığı şehirde kendi ailemle taşınma fikri çok cazip geldi. Bende bu yönde hamle yaparak karar aldım. Little Caesars Pizza olarak taze günlük hamurla çalışıyoruz. Pizzamızın lezzetine çok güveniyoruz. Bu sebeple gelen tüm misafirlerimize pizzamızdan ikram ederek tadına bakmalarını istedik" dedi.

Little Caesars Pizza Operasyon Direktörü İlker Yıldız, "Tüm dünyada 6000'den fazla şube ile hizmet veriyoruz. Türkiye'de 1700 çalışanımız var. Rakiplerimizden bizi ayıran en önemli farkımız pizzamızın hamurunu günlük olarak şubelerde üretmemiz ve pizzalarda kullandığımız domates sosunu sadece Temmuz ve Ağustos aylarında üretilen domateslerden özel olarak yaptırmamızdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan katıldıkları törende açılış kurdelesini keserek işletmeye hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - DENİZLİ

25 yıl sonra görevinden istifa edip memleketinde yatırım yaptı

25 yıl sonra görevinden istifa edip memleketinde yatırım yaptı

25 yıl sonra görevinden istifa edip memleketinde yatırım yaptı

25 yıl sonra görevinden istifa edip memleketinde yatırım yaptı

25 yıl sonra görevinden istifa edip memleketinde yatırım yaptı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Muharrem İnce Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Emine Erdoğan Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 25 yıl sonra görevinden istifa edip memleketinde yatırım yaptı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:20:22. #1.17#