25 Stk Ortak Bir Hedef İçin Buluştu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, sivil toplum bilinci konusunda alınacak çok fazla yol olduğunu belirterek, "Sivil toplumun gelişimi, bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli etkenler arasındadır. İşte bu nedenle Türkiye'de sivil toplum bilincinin geliştirilmesi çok önemli." dedi.

Türkiye'nin 25 sivil toplum kuruluşu, SOHO House Beyoğlu'nda Sosyal Bağış Hareketi için bir araya geldi.

Türkiye'de sivil toplum bilincini ve bağış kültürünü güçlendirme hedefiyle 2017 yılında yola çıkan Sosyal Bağış Hareketi, düzenlediği özel bir toplantıyla yeni dönem projelerini açıkladı. Sosyal Bağış Hareketi bünyesinde topladığı 25 STK ile çalışmalarını sürdürüyor.

Hareketin yeni yol haritasının açıklandığı etkinlikte açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Sivil toplumun gelişimi, bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli etkenler arasındadır. Demokrasiyi, insan haklarını, hukuk devleti anlayışını, sosyal adaleti hem kurumlarının doğasında hem de toplumunun ruhunda benimsemeyi hedefleyen hiçbir ülke, bu hedefine sivil toplumun desteği olmaksızın ulaşamaz." diye konuştu.

Sivil toplum bilincinin geliştirilmesi noktasında ülke olarak daha çok mesafe katedilmesi gerektiğini vurgulayan Bilecik, şunları söyledi:

"Sivil toplumun temelini oluşturan kavramlara sahipken, sivil toplum bilinci konusunda ne yazık ki daha alacak yolumuz olduğunu görüyoruz. İşte bu nedenle Türkiye'de sivil toplum bilincinin geliştirilmesi çok önemli. Sağlıktan çevreye, hayvan haklarından spora insanların ortak hayal ve hedeflerine yönelik nice proje ve girişim, gece gündüz demeden çalışan insanların ortak değerleriyle yürütülüyor.

Bu insanları bir araya getiren değerler, toplumsal bir destekle karşılandığında ulaşılmak istenen hedeflerin yolu kısalıyor, hedefe ulaşma hızı artıyor. Bu nedenle beni dinleyen herkese çağrım, bu cesur ve tutkulu insanlara destek vermeleridir. Unutmamak gerekir ki, kolektif amaçlara güç veren bireysel çıkarların üstünlüğü değil, bireysel tutkunun yarattığı ilhamdır. Dolayısıyla insanların tutkularını kolektif amaca yöneltmenin yollarını bulmak, bunu kolaylaştıracak platformlar geliştirmek hepimizin sorumluluğu olmalı."

Sosyal Bağış Hareketi 22 milyon kullanıcıya ulaştı

Sosyal Bağış Hareketi'nin ilk yılını değerlendiren MarjinalSosyal Kurucu Ortağı Işık Elpek ise dijitalleşmenin hızla yaşandığı çağımızda sosyal medyanın yeni nesiller için iletişim kaynaklarının en başında yer aldığını söyledi

Bir yılda 22 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısına ulaştıklarını ve düzenli bağışçılar kazandıklarını anlatan Elpek, "İletişim hizmeti veren ve sivil toplum kuruluşları için danışma merkezi olan bir şirket olarak, sosyal medyanın gücünü sivil topluma destek için daha verimli bir şekilde kullanmanın yollarını geliştirdik. Sivil toplum kuruluşlarına ve bağışa yönelik toplumdaki güven sorununun doğru iletişimle aşılabileceğine inanıyoruz.

Geçtiğimiz yıl, her ay bir sivil toplum kuruluşunun çalışmalarını tanıtan içeriklerle 22 milyon 500 bin tekil sosyal medya kullanıcısına eriştik. 2 milyondan fazla etkileşimin gerçekleştiği projede sivil toplum kuruluşları düzenli bağışçılar kazanarak, kendi bağışçı kitlelerinin dışına çıktı ve daha önce iletişim kurmadıkları pek çok kesime projelerini tanıtma fırsatı yakaladı." ifadelerini kullandı.

Elpek, sosyal medyanın sivil toplum için çok değerli bir alan olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal Bağış Hareketi kapsamında sivil toplum kavramının sosyal medyada yaygınlaşması, sivil toplum kuruluşlarına olan güvenin artırılması ve bağışa dönüşmesini yeni dönemimizde de hedefliyoruz. Yeni dönemde sosyal medyanın potansiyelini kullanmak için sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yoğun bir şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye'de sivil toplum kültürünü güçlendirmek için önemli adımlar atacağız.

Sosyal Bağış Hareketi olarak bu yıl ilk defa Türkiye'nin sivil topluma bakış açısını ölçen ve binlerce kişinin yanıtına ulaşacak bir kamuoyu araştırması yapmayı hedefliyoruz. Ülkece çözüm üretmek konusunda nasıl bir potansiyele sahip olduğumuzu görmek açısından çok değerli bir proje. Bu araştırmanın sivil toplum kuruluşları, medya ve sivil toplumla ilişkili herkes için rehber niteliğinde olacağına inanıyorum."

Sosyal Bağış Hareketi

Sosyal Bağış Hareketi, başta çocuklar, kadınlar, hayvanlar olmak üzere ihtiyaç sahibi herkese ve doğaya hak ettiği yaşamı sağlayabilmek için mücadele eden, ortaya koydukları ile hepimizin yüreklerini fetheden sivil toplum kuruluşlarını desteklemek ve sosyal medya dünyasını beğenilerden ve paylaşımlardan bir adım öteye taşımak hayali ile başlatılmıştır.

Sosyal Barış Hareketi, dışarıdan bakıldığında çözümsüz görünen sorunlar karşısında "çaresi var" diyen, çözüm için inisiyatif alan, çözümü üreten sivil toplum kuruluşlarını desteklemekte, herkesi de bu kampanyayı desteklemeye davet etmektedir. Türkiye'de bireysel bağış bilincini uyandırmak amacıyla her ayın ikinci perşembe gününü ayın sivil toplum kuruluşuna güç vermek, ihtiyaçlarını karşılamak ve onu cesaretlendirmek için "Sosyal Bağış Günü" ilan etmiştir.