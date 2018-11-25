AK Parti'li kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Bursa'daki Orhan Parkı'nda toplanan çok sayıda AK Parti'li, "Sevgi şifadır", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir" dövizleriyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu söylemekten vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Kapıcıoğlu, kadına yönelik her türlü şiddete karşı olduklarını belirterek, "Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde kadına ve kız çocuklarına yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkılmıştır. Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi de kabul etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.