24 MAYIS 2025 Cumartesi günü maç takvimi ve detayları! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

24 MAYIS 2025 Cumartesi günü maç takvimi ve detayları! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
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24 Mayıs 2025 Cumartesi günü, Türkiye Süper Lig'inde ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi nefes keserken; Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi Avrupa'nın üst düzey liglerinde de kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 24 Mayıs 2025 Cumartesi gününde oynanacak maçlar…

Bugün, 24 Mayıs 2025 Cumartesi, hem Türkiye futbol liglerinde hem de Avrupa'nın üst düzey liglerinde futbol heyecanı devam ediyor. Özellikle TFF 1. Lig, La Liga, Serie A, Premier League, Ligue 1 ve Bundesliga gibi liglerde oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlerin gündeminde. Kritik puan hesaplarının yapıldığı bu haftada, taraftarlar, gün boyunca oynanacak maçların saatlerini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, 24 Mayıs'ta hangi maçlar var? 24 Mayıs Cumartesi günü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, günün maç programı ve tüm detaylar…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (24 MAYIS)

Eyüpspor ile Antalyaspor, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'in 37. haftasında, Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Bu mücadele 24 Mayıs Cumartesi günü, saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 2 üzerinden izlenebilecek.

Aynı gün, yani 24 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da, Göztepe ile Galatasaray sahaya çıkacak. Bu önemli maçın canlı yayını Bein Sports 1 kanalında olacak.

24 MAYIS 2025 Cumartesi günü maç takvimi ve detayları! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?Cumartesi günü maç takvimi ve detayları

LaLiga

La Liga 38'inci hafta mücadelesinde Real Madrid - Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Mücadele 24 Mayıs Cumartesi günü saat 17.15'te Exxen ekranlarında olacak.

19:30 Espanyol - Las Palmas

19:30 Leganes - Valladolid

22:00 Getafe - Celta Vigo

22:00 Deportivo Alaves - Osasuna

22:00 Rayo Vallecano - Mallorca

24 MAYIS 2025 Cumartesi günü maç takvimi ve detayları! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?Bugün hangi maçlar var,

Fransa - Kupa Final

22:00 PSG - Reims

Serie A

19:00 Bologna - Genoa

21:45 Milan - Monza

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