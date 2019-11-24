24 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi
Gençlerbirliği16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - FenerbahçeTFF 1'İNCİ LİG14.00 Hatayspor - İstanbulspor16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor16.
24.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:30
SÜPER LİG
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - FenerbahçeTFF 1'İNCİ LİG14.00 Hatayspor - İstanbulspor16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor16.30 Ekol Göz Menemenspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor19.00 Akhisarspor - AltayGALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.AVRUPA LİGLERİ14.00 Espanyol - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)14.15 Groningen - Feyenoord (Orkun Kökçü)16.30 RKC Waalwijk - Emmen (Ferhat Görgülü)16.30 Admira - Austria Wien (Sinan Bakış, Tarkan Serbest)16.30 Arsenal Tula - Krasnodar (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)17.00 Roma - Brescia (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Mert Çetin, Cengiz Ünder)17.00 Sassuolo - Lazio (Mert Müldür)18.45 Sparta Rotterdam - Vitesse (Halil İbrahim Dervişoğlu)20.30 Villarreal - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)23.00 Real Valladolid - Sevilla (Enes Ünal)TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİİki ligde de 14'üncü hafta karşılaşmaları tamamlanacak.BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - OGM Ormanspor17.30 Sigortam.Net İTÜ BB - Frutti Extra Bursaspor20.00 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka TekfenHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Birevim Elazığ İl Özel İdare17.00 Hatay BŞB. - Çankaya ÜniversitesiVOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi17.30 PTT - Fenerbahçe OpetAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Bld.15.00 Halkbank - Arhavi Voleybol15.30 Tokat Bld. Plevne - İstanbul BBSK16.00 İnegöl Bld. - Arkas Spor
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto
Kaynak: DHA