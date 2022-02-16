23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşti.

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' müsabakaları, bugün Ankara ile birlikte tüm Türkiye'de başladı. 23 Nisan turnuvasına tüm Türkiye'den çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle başvuru süresinin uzatılmasını isteyen çocukların talebi doğrultusunda iki gün daha ek süre verildi. Tüm Türkiye'den 15 bin 895 çocuğun başvurduğu müsabakalar, 156 kız, bin 289 erkek takımı olarak gerçekleştirilecek.

Ankara Altındağ Örnek Sahası'nda başlayan etkinlikte ilk müsabaka, Ziraat Mühendisleri Ortaokulu Kız Takımı ile Ankara Metropol Spor Kız Takımı arasında oynandı. Erkeklerde ise Ankara Gençlik Hizmetleri Kulübü - Oran Tek Yıldız Ortaokulu mücadele etti.