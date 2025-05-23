23 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, altında son durum ne? Altın tekrar düşecek mi?

23 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 23 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 23 Mayıs Cuma gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:39 itibariyle yüzde 1,31 artarak 4177,68'den işlem görüyor.

Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:39 itibariyle yüzde 1,04 değer kazanarak 6731,45'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:39 itibariyle yüzde 1,04 artarak 13462,89'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:39 itibariyle yüzde 1,04 artarak 26884,23'ten işlem görüyor.

Altında son durum

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:39 itibariyle yüzde 1,06 değer kazanarak 3329,50'ten işlem görüyor.

ONS altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4169 liradan alınırken 4231 liradan satılıyor.