23 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı
23 Haziran 2021 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Teşkilat
02:30 Koyverdin Gittin Beni
04:40 Kalk Gidelim
06:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
07:40 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:00 Bünyamin
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Slovakya - İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Almanya - Macaristan
Kaynak: InterSinema.com