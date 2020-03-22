22 Mart 2020 Atv Yayın Akışı 22 Mart 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Son Durak 01:20 Gel Dese Aşk 02:50 Hercai 04:20 Kara Ekmek 05:30 Kara Ekmek 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Bir Zamanlar Çukurova 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:25 Gel Dese Aşk 13:30 Afacan Arabalar 15:30 Kuruluş Osman 15:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel 20:00 Gel Dese Aşk 23:20 Bir Zamanlar Çukurova 23:30 Boz Ayı Kaynak: InterSinema.com