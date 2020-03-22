22 Mart 2020 Atv Yayın Akışı
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Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Atv, TV

22 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

22 Mart 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

22.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 06:45
22 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

01:20 Gel Dese Aşk

02:50 Hercai

04:20 Kara Ekmek

05:30 Kara Ekmek

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Gel Dese Aşk

13:30 Afacan Arabalar

15:30 Kuruluş Osman

15:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

20:00 Gel Dese Aşk

23:20 Bir Zamanlar Çukurova

23:30 Boz Ayı

Kaynak: InterSinema.com

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