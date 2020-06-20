21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Google 2020 yaz sezonunun gelişini doodle yaptı!
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21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Google 2020 yaz sezonunun gelişini doodle yaptı!

2020 yaz sezonu ne zaman bitiyor? Dev arama motoru Google, 21 Haziran yaz gün dönümüne özel doodle tasarladı. 21 Haziran'da Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla gelir ve bu gün itibariyle gündüzler kısalır, geceler uzar. Peki, doodle nedir?

21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Google 2020 yaz sezonunun gelişini doodle yaptı!
20.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:35

Yaz mevsimi geldi! Kuzey ve Günay Yarım Küre'de gece ve gündüzlerin sürelerinin değiştiği 21 Haziran günü, Güney Yarım Küre'de gündüzler uzar, geceler kısalır. Türkiye'de bugün en uzun gün Sinop'ta yaşanır. 21 Haziran özellikleri neler?

GOOGLE 21 HAZİRAN'I DOODLE YAPTI!

Dünya çapında meydana gelen olaylar ve çeşitli kişilerin ölüm yıldönümü ile doğum günleri gibi özel günlerde Google, bilgi verici tasarımlar sunuyor. Kuzey Yarım Küre'de başlayan yaz mevsimi için de arama motoru, 21 Haziran'ı açıklayan bir doodle hazırladı.

21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Google 2020 yaz sezonunun gelişini doodle yaptı!

YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Gün dönümü yılda iki kez gerçekleşir ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu anın adıdır. Gün dönümlerinde geceler ve gündüzler uzamaya ya da kısalmaya başlar. 21 Haziran yaz gündönümünde güneş ışınları, kuzey yarımküredeki Yengeç dönencesine dünyanın ekseni nedeniyle dik gelir. Bundan dolayı, bu tarihte kuzey yarımkürede gündüzler artık kısalmaya ve geceler uzamaya başlar. Güney Yarım kürede ise bunun tam tersi geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar.Türkiye'de 21 Haziran'da en uzun gün Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Sinop en uzun geceyi yaşar 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.21 Aralık Kış gündönümünde ise güneş ışınları bu sefer güney yarıküredeki Oğlak dönencesine dik gelir. Bu tarihte kuzey yarı kürede gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya, güney yarı kürede ise tam tersi gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Böylelikle Kuzey yarım Küre'de yaz mevsiminin başlar.

DOODLE NEDİR?

Google ile tanıştığımız doodle'lar, insanların dikkatini çekmeye yönelik basit tasarımlardır. Fakat doodle'lar çok eskiye dayanır ve ilk kez 17. yy içerisinde kullanılmaya başlamıştır.

Google ise ilk doodle çalışmasını 20 Ağustos 1988 tarihinde Burning Man adlı festivalde kullandı. Bunu sürdürmek isteyen dev arama motoru, sonrasında amblemi üzerinde ufak dokunuşlarla çeşitli doodle'lar tasarlamıştır.

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