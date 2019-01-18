21 Bin Servis Aracı Denetlendi

Türkiye genelindeki eş zamanlı uygulamalarda 21 bin 78 okul servisi denetlendi. Araçlardan bin 70'inin sürücüsüne ceza yazılırken, 167 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde 17 Ocak'ta eş zamanlı olarak okul çevrelerinde uygulama yapıldı.

23 bin 104 emniyet ve 26 bin 793 jandarma olmak üzere toplam 49 bin 897 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 21 bin 78 okul servis aracı denetlendi. Uygulamada, Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak'tan 80, Emniyet Kemeri Takmamak'tan 39, Fazla Yolcu Taşımak'tan 17 başta olmak üzere toplam bin 70 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, 366 bin 54 TL idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 167 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

Ayrıca okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, 30 bin 124 umuma açık yer kontrol edilirken bunlardan 277'si hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 15 bin 515 okul çevresi ile okul çevrelerindeki 324 bin 572 kişi kontrol edildi. 19'u uyuşturucu, 33'ü hırsızlık, 7'si cinsel suçlar, 45'i yaralama, 7'si dolandırıcılık, 15'i tehdit, 3'ü mala zarar verme, 327'si yoklama kaçağı-bakaya, 12'si kayıp şahıs ve 241'i diğer suçlardan olmak üzere toplam 709 aranan şüpheli yakalandı.

Denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca, 21 av tüfeği, 92 mermi/fişek, 15 kesici/delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca ile 6 gram eroin, 99 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu (bonzai), 6 uyuşturucu hap ile 529 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA