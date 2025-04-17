2025 KURBANLIK FİYATLARI! Kurban Bayramı kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar "2025 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları şimdiden en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 2025 Kurban Bayramı kurbanlık fiyatları, geçtiğimiz yıla kıyasla artış gösterdiği için erken alım tavsiye ediliyor.
"Kurban Bayramı kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusu internette sıkça aratılıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatları, hayvanın cinsine, kilosuna ve yaşına göre değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar, bu yılki kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarının ne kadar olduğu yakından takip ediliyor. Peki, Kurban Bayramı kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
KURBAN BAYRAMI KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
2025 kurbanlık fiyatları hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlar için geçen yıla göre artış gösterdi. Kurban Bayramı kurbanlık fiyatları, maliyet artışları ve bölgesel farklılıklar nedeniyle çeşitlilik gösteriyor.
BU YIL BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI KAÇ TL?
2025 kurbanlık fiyatları, büyükbaş hayvanlarda 100.000 TL ile 150.000 TL arasında değişiyor. Dana, tosun ve düve gibi büyükbaş kurbanlıklar için fiyatlar, hayvanın kilosu ve sağlık durumu doğrultusunda belirleniyor.
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Küçükbaş kurbanlık fiyatları da vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Koyun, keçi ve koç gibi küçükbaş hayvanların fiyatları 8.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
2025 Kurban Bayramı öncesinde, 5 Haziran Perşembe günü arefe günü olarak idrak edilecek.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe