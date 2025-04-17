2025 KURBANLIK FİYATLARI! Kurban Bayramı kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

"Kurban Bayramı kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusu internette sıkça aratılıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatları, hayvanın cinsine, kilosuna ve yaşına göre değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar, bu yılki kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarının ne kadar olduğu yakından takip ediliyor. Peki, Kurban Bayramı kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

KURBAN BAYRAMI KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2025 kurbanlık fiyatları hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlar için geçen yıla göre artış gösterdi. Kurban Bayramı kurbanlık fiyatları, maliyet artışları ve bölgesel farklılıklar nedeniyle çeşitlilik gösteriyor.

BU YIL BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI KAÇ TL?

2025 kurbanlık fiyatları, büyükbaş hayvanlarda 100.000 TL ile 150.000 TL arasında değişiyor. Dana, tosun ve düve gibi büyükbaş kurbanlıklar için fiyatlar, hayvanın kilosu ve sağlık durumu doğrultusunda belirleniyor.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Küçükbaş kurbanlık fiyatları da vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Koyun, keçi ve koç gibi küçükbaş hayvanların fiyatları 8.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor.

Kurban fiyatları 2025

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 Kurban Bayramı öncesinde, 5 Haziran Perşembe günü arefe günü olarak idrak edilecek.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe