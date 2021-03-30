2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3- Letonya: 3 (Maç sonucu)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, sahasında Letonya'yı ağırladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, sahasında Letonya'yı ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza sahası çalımlarla ceza sahası içine sarkan Mert Müldür, Tobers'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyon sonrası penaltı kararı verdi.

52. dakikada beyaz noktaya gelen Burak Yılmaz, kalesinin sağından topu filelerle buluşturdu. 3-1

58. dakikada Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşta Oss, kafa ile topu altı pasa doğru indirdi. Müsait pozisyonda kaleci Uğrucan ile karşı karşıya kalan Uldrisis'in vuruşunda top filelere gitti. 3-2

79. dakikada Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşu Burak Yılmaz kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Emsis'in şişirdiği topu alan Davis Ikaunieks'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

80. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza alanı içine sarkan Burak Yılmaz'ın müsait pozisyonda vuruşu direğin yanından auta çıktı.

90+2. dakikada Taylan'ın sağ kanattan ortasına Deniz Türüç kafa ile vurdu. Kaleci Steinbors topu kontrol etti.

90+5. dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı topta hızlı çıkan Krollis soldan taraftan şutunu çekti. Uğurcan üzerine gelen topu güçlükle kontrol etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Daniel Stefanski xx, Konrad Robert Sapela xx, Michal Obukowicz xx

Türkiye: Uğurcan xx, Mert Müldür xxx, Ozan xx, Çağlar xxx, Caner Erkin xx (Orkun Kökçü dk. 83 ?), Okay Yokuşlu xxx, Ozan xx (Deniz Türüç dk. 83 ?), Hakan Çalhanoğlu xxx (Umut Meraş dk. 66 x), Yusuf Yazıcı xx (Taylan Antalyalı dk. 66 x), Kenan Karaman xxx (Enes Ünal dk. 73 x), Burak Yılmaz xx

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı, Bünyamin Balcı, Enis Destan, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk

Teknik direktör: Şenol Güneş

Letonya: Steinbors xx, Fjodorovs xx, Cernomordijs xx, Marcis Oss xx, Jurkovskis xx, Tobers xx, Emsis xx, Savalnieks xx (Jaunzems dk. 90+5 ?), Ikaunieks xx (Davis Ikaunieks dk. 65 x), Ciganiks x (Kamess dk. 46 x), Uldrikis xx (Krollis dk. 73 x)

Yedekler: Ozols, Zviedris, Maksimenko, Solovjovs, Zjuzins, Tarasovs, Saveljevs, Ontuzans

Teknik direktör: Dainis Kazakevics

Goller: Kenan Karaman (dk. 2), Hakan Çalhanoğlu (dk. 33), Burak Yılmaz (dk. 52 pen.) (Türkiye), Savalnieks (dk. 35), Uldrisis (dk. 58), Davis Ikaunieks (dk. 79) (Letonya)

Sarı kartlar: Çağlar, Enes Ünal, Deniz Türüç(Türkiye), Kamess, Emsis, Fjodorovs (Letonya)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı