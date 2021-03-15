2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası mazot gübre desteği ödemeleri

2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek Ziraat Bankası mazot gübre desteği ödemeleri tarihleri ne zaman? Çiftçilerin gündemde merakla araştırdığı 2021 mazot gübre desteği, tarımsal hayatı desteklemek amacıyla yapılan teşviklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların hangi şarları taşıması gerekiyor? Tarımsal destek başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Gündemde yer alan sorulardan biri mazot gübre desteğine dair oluyor. Henüz başvurmamış olanlar ise mazot gübre desteği başvuru tarihleri 2021 sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Peki bu destekten faydalanmak için şartlar neler, 2021 mazot gübre desteği başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası mazot gübre desteği ödemeleri...

2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi.

Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır.

Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

TARIMSAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları gübre parası ve mazot parasının ne kadar olacağını araştırıyor. 2020 yılında mazot desteği parası verilmişti. Şimdi 2021 yılı mazot desteği parası nasıl alınır araştırılıyor. İşte tarımsal destek başvuru şartları... Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50'si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

Tarımsal destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar;

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.