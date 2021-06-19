2021 Galatasaray seçim sonuçları! GS hangi sandıktan kim kaç oy aldı? 19 Haziran GS sandık sonuçları ve kazanan isim!

Galatasaray başkanlık seçimleri bugün yapılmıştı. Şuanda sandık açılımı devam ediyor. Henüz 9 sandık açıldı ve açılan sandıklarda en çok oyu Eşref Hamamcıoğlu aldı. Peki, Galatasaray 2021 seçim sonuçları açıklandı mı? GS hangi sandıktan kim kaç oy aldı? Sandıktan çıkan oyların sayısı kaç? Kim kaç oy aldı? Detaylar haberimizde...

Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışıyor. Yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Açılan ilk 9 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı. 9 sandıktan çıkan toplam sonuç: Eşref Hamamcıoğlu 546, Burak Elmas 333, Metin Öztürk 287, Yiğit Şardan 163, İbrahim Özdemir 37 oy. Peki, 2021 Galatasaray seçim sonuçları neler? GS hangi sandıktan kim kaç oy aldı? 19 Haziran Cumartesi GS sandık sonuçları ve kazanan isim kim oldu?

GALATASARAY BAŞKANLIK OYLAMASI NE ZAMAN YAPILDI?

Seçimde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 15.00'te sona erdi. Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da seçimler pandemi önlemleri altında gerçekleştirildi.

Açılan ilk 9 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı. 9 sandıktan çıkan toplam sonuç: Eşref Hamamcıoğlu 546, Burak Elmas 333, Metin Öztürk 287, Yiğit Şardan 163, İbrahim Özdemir 37 oy.

TOPLAM KAÇ SANDIKTA OY KULLANILDI?

Seçimde Öztürk mor, Özdemir sarı, Hamamcıoğlu yeşil, Elmas kırmızı, Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip. Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oylar atıldı.

HANGİ İSİM KAÇ OY ALDI?

Açılan ilk 9 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı.

9 sandıktan çıkan toplam sonuç:

Eşref Hamamcıoğlu : 546 oy

: 546 oy Burak Elmas : 333 oy

: 333 oy Metin Öztürk : 287 oy

: 287 oy Yiğit Şardan : 163 oy

: 163 oy İbrahim Özdemir : 37 oy

Bu duruma göre şuanda oylamada birinci isim Eşref Hamamcıoğlu oldu.

HANGİ SANDIKTAN KAÇ OY ÇIKTI? HANGİ ADAY KAÇ OY ALDI?

1. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 48

Metin Öztürk: 32

Burak Elmas: 27

Yiğit Şardan: 16

İbrahim Özdemir: 5

2. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 72

Metin Öztürk: 46

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 12

İbrahim Özdemir: 4

3. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 70

Metin Öztürk: 38

Burak Elmas: 34

Yiğit Şardan: 14

İbrahim Özdemir: 4

4. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 47

Metin Öztürk: 29

Burak Elmas: 38

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 9

5. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 65

Metin Öztürk: 35

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 21

İbrahim Özdemir: 2

6. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 54

Metin Öztürk: 31

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 27

İbrahim Özdemir: 4

7. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 66

Metin Öztürk: 26

Burak Elmas: 45

Yiğit Şardan: 14

İbrahim Özdemir: 0

8. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 68

Metin Öztürk: 28

Burak Elmas: 34

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 2

9. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 56

Metin Öztürk: 21

Burak Elmas: 47

Yiğit Şardan: 23

İbrahim Özdemir: 7

Şuana kadar toplam 9 sandık açıldı. Zamanla açılan sandıklardaki sonuçlar paylaşılınca bizde haberimizi güncelleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz...

GS BAŞKANLIĞI KAZANAN İSİM AÇIKLANDI MI?

Henüz oylama devam ediyor. İlk açılan 9 sandığa göre başkanlığa en yakın isim Eşref Hamamcıoğlu oldu.