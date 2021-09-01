2021 fındık fiyatları ne kaç TL olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 fındık fiyatları ne kaç TL olacak?

2021 fındık fiyatları ne kaç TL olacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Zonguldak Alaplı Fındık Tüccarları fındık fiyatlarının tarihi rekor kıracağını fındık üreticilerinin satmak için acele etmemeleri gerektiğini söyledi. Peki, 2021 fındık fiyatları ne kaç TL olacak?

Karadeniz'in önemli geçim kaynağı olan fındık hasadı geçtiğimiz haftalarda başladı. Büyük zahmetlerle toplanan fındıkların büyük bölümü biterken, yüksek kısımlarda hasat devam ediyor. Fındık hasadı sonrası harmana serilerek kurutan üreticiler ürünü rekor fiyata satmak için rakamların yükselmesini bekliyor. Peki, 2021 fındık fiyatları ne kaç TL olacak? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2021 FINDIK FİYATLARI NE KAÇ TL OLACAK?

Alaplı'da önde gelen fındık tüccarlarından Koçak firması fındık üreticilerine uyarılarda bulundu. Fındığı satmak için acele edilmemesi gerektiğini, fiyatların yükselmesini beklediklerini söyleyen Koçak firması sorumlusu 1 Eylül'de TMO'nun fındık alımına başlamasıyla taban fiyatın belirleneceğini duyurdu. Koçak firma sorumlusu, "Biz her zaman diyoruz. Vatandaş acele etmesin fındığı piyasaya sürmesin. Fiyatların yükselmesi için biraz daha beklememiz lazım. İhtiyaçlarını karşılamak için acil satması gerekenleri bir tarafa koyarsak, vatandaş 1 ay beklesin. Fındık fiyatı 28 TL seviyelerine çıkacaktır. Çünkü piyasa o algıyı veriyor. Zaten 1 Eylül'de TMO'nun alıma başlamasıyla taban fiyat yerini bulacaktır. Ayrıca bu sene Alaplı'da 19 bin ton rekolte gelirinden, 7 bin tonu üreticilerimiz fındıklarını harmandan tüccar arkadaşlarımıza vermişlerdir ve hala vermeye devam ediyorlar. Bu böyle devam ederse üreticilerin elinde fındık azalacağından dolayı, önümüzdeki aylarda fındık fiyatında ciddi bir oynama olacaktır. Şu anda Ordu, Giresun'da bulunan tüccar arkadaşlarla görüşüyorum onlarda bu şekilde " dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Fahrettin Altun Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
2021 fındık fiyatları ne kaç TL olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:27:14. #1.14#

title