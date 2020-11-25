2021 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2021 SSK Emekli maaşı detayları

2020 yılının son aylarına girilmesiyle birlikte 2021'de emeklilere yapılacak maaş zammı konuşulmaya başladı. Yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler, 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2021 SSK Emekli maaşı detayları

2020 yılının son aylarına girilmesiyle birlikte 2021'de emeklilere yapılacak maaş zammı konuşulmaya başladı. Yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler, yıl başında memur ve memur emeklileri yüzde 3 zam artı yüzde 0.5 enflasyon farkıyla, SGK ve Bağ-Kur emeklileri de toplam yüzde4.5 olacağı tahmin ediliyor. Peki,2021 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2021 SSK Emekli maaşı detayları

2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

YEP'teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3'lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 oranında zam alacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN TÜFE 10.5 OLURSA

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı YEP'te 2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 10.5 olarak açıklandı. Bu yılın ilk 6 ayında TÜFE yüzde 5.75 gerçekleşmişti. Yıllık yüzde 10.5'lik TÜFE tahmininin tutması için ikinci 6 ayda TÜFE'de yüzde 4.5 oranında artış gerçekleşmesi gerekiyor.

Bu tahminin tutması, yani yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 10.5 düzeyinde gerçekleşmesi, hem SGK ve eski Bağ-Kur emeklilerinin 2021'in ilk 6 ayında alacağı toplam zammı, hem de memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı oranını netleştirmiş olacak.

2021 EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 3 ARTI 0.5 ZAM

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmış, ayrıca 2021 yılının ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam verilmesi kararlaştırılmıştı. YEP'teki tahminin tutması halinde memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 1 Ocak'tan geçerli olarak önce yüzde 3'lük normal sözleşme zammı yapılacak.

Bu yılın ikinci 6 ayında TÜFE'nin yüzde 4.5 gerçekleşeceği var sayımıyla da bu zamma ilave olarak yüzde 0.5 oranında enflasyon farkı ödenecek. Böylece en düşük memur maaşı toplam yüzde 3.5 zamla 3 bin 812 liradan 3 bin 945 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 717 liradan 2 bin 812 liraya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?

En düşük esnaf emeklisi aylığı bu tahmine göre bin 886 liradan bin 971 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.

? EMEKLİYE EN AZ 1.988 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.

? MEMURA EN AZ 3.882 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.

? 527 TL AİLE YARDIMI: Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.

? DOKTORA 2.741 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 96 liraya ulaşacak.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.